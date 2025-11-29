Comme au cinéma, des tatouages qui ne restent que quelques jours !
Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Plus de la moitié des femmes portent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Pourtant, pour mettre...
Toutes les stars ne jurent plus que par Charlie Le Mindu, le nouvel enfant terrible de la mode. Ils...
Il y a quelques années, personne ne croyait que les hommes se mettraient un jour de la crème hydratante...
Les femmes slaves sont réputées pour leur incroyable beauté… Mais quels secrets cachent-elles derrière leur chapka ? Du rituel...
Jésus, Johnny Depp ou encore Frédéric Beigbeber, ils ont tous un point commun, les cheveux longs. Mais bien souvent...
Depuis deux ans elles ont fait un retour remarqué dans nos garde-robes : ce sont les doudounes ! Ceinturées,...
Fini les ballerines, les filles se remettent aux talons et ce phenomène n’est pas pret de s’arreter. A seulement...
Les hommes font de plus en plus attention à leur image. Ils vont en institut, se font masser, épiler...
Mascara sec, poudre cassée… rien n’est perdu ! Aurélie nous explique quelques petits trucs pour donner une seconde vie...
À Paris, la scène de la personnalisation textile est en pleine effervescence. Les ateliers proposant des services comme l’impression...
C’est un univers merveilleux où tout le monde est heureux. Des corps parfaits, des vacances extraordinaires, des amours comblées,...
Nous consommons de plus en plus mais à des prix de plus en plus bas. Nous avons enquêté sur...
Longtemps considérée comme un vêtement exclusivement nocturne, la nuisette a fait une entrée remarquée dans le monde de la...
Derrière ses airs excentriques Paco Rabanne a révolutionné la haute couture ! Retour sur ce génie de la mode...
Avec Juliette, Adélaïde, Fanny et Anais, nous avons parlé de production éthique et de matières éco-responsables. Nous avons discuté...
Le tatouage est une pratique ancestrale, qui remonte aux origines des peuples de l’Antiquité. Cet art s’est répandu de...
Reportage sur l’incroyable expansion de Geox, une marque de chaussure italienne. Son patron, Mario MORETTI POLEGATO, est devenu en...
Quand les cheveux décident de passer au vert
Pas facile de trouver des vêtements à sa taille quand on fait du 48 ! Comment s’y prendre pour...
S’habiller à la mode, sans casser sa tirelire, c’est la préoccupation de beaucoup de français. Pour dénicher les vêtements...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site