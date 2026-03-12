La gastronomie du Sud-Ouest raconte bien plus qu’une cuisine : un art de vivre transmis de génération en génération. Des vallées fertiles du Périgord aux vignes du Bordelais, les produits emblématiques du Sud-Ouest s’invitent à table : canard sous toutes ses formes, truffe noire, foie gras, huîtres, vins d’exception et Armagnac. Au fil des marchés, des cuisines familiales et des domaines viticoles, les gestes ancestraux côtoient le savoir-faire de chefs et de producteurs passionnés. La convivialité règne autour des recettes de toujours, des plats mijotés, des vendanges et des repas partagés, où le goût du terroir se mêle à la mémoire des familles et à l’histoire d’une région profondément attachée à ses traditions culinaires.
Réalisé par Morgane Production
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