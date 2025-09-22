Documentaire

Après quinze ans d’enquêtes, l’archéologue François Desset est parvenu à décoder l’élamite linéaire, écriture millénaire réputée indéchiffrable. Récit d’une fascinante aventure linguistique.

C’est l’une des plus anciennes écritures de l’histoire de l’humanité. Né il y a plus de quatre mille ans dans le sud de l’Iran actuel – dans la civilisation d’Elam, voisine et rivale de la Mésopotamie –, et servant à transcrire une langue aujourd’hui éteinte, l’élamite linéaire aura résisté aux chercheurs : la soixantaine de signes qui le composent, préservés sous forme d’inscriptions sur des tablettes, vases et poteries, ont longtemps été considérés comme indéchiffrables du fait du nombre limité de textes connus. Mais il y a une quinzaine d’années, l’archéologue et linguiste français François Desset a décidé de relever le défi… S’appuyant notamment sur les recherches pionnières entreprises au début du XXe siècle par l’orientaliste Ferdinand Bork, ce chercheur passionné a inlassablement mené l’enquête, des réserves du Louvre jusqu’aux hauts plateaux d’Iran. Grâce à sa découverte exceptionnelle de nouveaux objets, des vases en argent gravés issus d’une collection privée, il pense aujourd’hui avoir brisé le code de cette écriture oubliée.

Champollion moderne

Comment la connaissance du cunéiforme de Mésopotamie, déchiffré au XIXe siècle, aide-t-elle à décoder l’élamite, à la structure pourtant si différente ? Cette écriture pourrait-elle être la plus ancienne méthode de notation exclusivement phonétique au monde – à la différence des hiéroglyphes et du cunéiforme, en partie logographiques (utilisant des signes correspondant à une notion ou à une suite de sons) ? Autour des travaux de ce Champollion des temps modernes, le film propose une passionnante enquête archéologique et linguistique, un jeu de piste qui plonge jusqu’aux origines mêmes de l’écriture et du langage. L’œuvre d’une vie.

Documentaire de Négar Zoka (France, 2024, 53mn) disponible jusqu’au 26/11/2025