Aux confins des Alpes et de la Provence, le Dauphiné regorge de trésors. La balade débute à une cinquantaine de kilomètres de Valence, dans le village perché de La Laupie, patiemment restauré par une famille drômoise. On fait ensuite halte à Uriage-les-Bains, où le chef Christophe Aribert sublime les saveurs du terroir dans son restaurant. Plus à l’est, à Hauterives, le Palais idéal du Facteur Cheval, fruit de trente-trois ans de travail acharné, bénéficie aujourd’hui d’une restauration minutieuse. Enfin, le massif de la Chartreuse déploie ses lumières incomparables, pour le plus grand plaisir des photographes.