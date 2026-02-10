Article

La course à pied est souvent perçue, à tort, comme une activité purement cardiovasculaire où seuls les kilomètres parcourus comptent pour progresser.

Pourtant, tout coureur chevronné ou professionnel de la santé du sport vous confirmera que la clé d’une foulée performante et durable réside dans la préparation physique généralisée. Muscler ses jambes ne sert pas uniquement à l’esthétique ; c’est un impératif pour stabiliser les articulations et accroître la puissance de propulsion.

Une musculature équilibrée permet de réduire considérablement le risque de blessures communes, comme le syndrome de l’essuie-glace ou les tendinopathies achilléennes.

En intégrant des exercices spécifiques à votre routine, vous transformez votre corps en une machine plus efficiente et résiliente face aux impacts répétés du bitume ou des sentiers.

Le squat : le pilier incontournable de la puissance

Le squat est sans aucun doute l’exercice de base le plus complet pour tout athlète, et plus particulièrement pour le coureur. Il sollicite simultanément les quadriceps, les fessiers, les ischios-jambiers et les muscles stabilisateurs du tronc, créant une base de force solide.

En renforçant ces groupes musculaires, vous améliorez votre capacité à absorber les chocs à chaque impact au sol, ce qui protège vos genoux sur le long terme. Le squat favorise également une meilleure économie de course, vous permettant de maintenir une vitesse élevée avec une dépense énergétique moindre.

Pour un coureur, il est préférable de privilégier la qualité du mouvement à la charge maximale, en s’assurant que les genoux restent bien alignés avec les orteils.

Une variante particulièrement intéressante est le squat gobelet, qui aide à maintenir un buste droit et engage davantage la sangle abdominale, essentielle pour une posture de course stable.

Les fentes : pour une stabilité unilatérale parfaite

La course à pied est, par définition, une succession de bonds unilatéraux, où le corps repose alternativement sur une seule jambe. Les fentes sont donc l’exercice le plus représentatif du mouvement de course, car elles travaillent l’équilibre et la coordination de manière isolée.

En pratiquant des fentes avant, arrière ou marchées, vous corrigez les déséquilibres musculaires qui existent naturellement entre vos deux membres inférieurs. Ce travail spécifique renforce les muscles stabilisateurs de la hanche, notamment le moyen fessier, dont la faiblesse est souvent responsable de douleurs aux genoux et au dos.

Une exécution lente et contrôlée permet de recruter les fibres musculaires profondes, indispensables pour garder une trajectoire rectiligne lors de vos sessions de vitesse.

En variant les angles, vous préparez également vos chevilles et vos hanches à réagir efficacement aux irrégularités du terrain, ce qui est crucial pour le trail running.

Le soulevé de terre : forger une chaîne postérieure indestructible

Trop souvent, les coureurs négligent l’arrière de leurs jambes au profit des quadriceps, ce qui crée un déséquilibre propice aux claquages. Le soulevé de terre, ou deadlift, est l’outil ultime pour cibler la chaîne postérieure, englobant les ischios-jambiers, les fessiers et les muscles lombaires.

Cet exercice apprend au corps à générer de la force à partir des hanches, ce qui se traduit par une foulée plus dynamique et une meilleure extension de jambe. Un fessier puissant est le moteur principal de la propulsion ; sans lui, le coureur compense souvent avec le bas du dos, menant à des tensions chroniques.

Le soulevé de terre jambes tendues ou le soulevé de terre roumain sont des variantes particulièrement recommandées pour étirer et renforcer simultanément les ischios.

En développant cette force de traction, vous gagnerez en vitesse de pointe et en aisance lors des ascensions en côte, là où la puissance pure est sollicitée.

L’extension de mollets : le moteur de la propulsion finale

Le mollet est souvent le muscle le plus sollicité lors de la phase de poussée, agissant comme un véritable ressort pour propulser le corps vers l’avant. Des mollets forts et endurants sont essentiels pour maintenir une cadence élevée et éviter la fatigue prématurée en fin de course.

Pratiquer des extensions de mollets, que ce soit debout ou assis, permet de renforcer le complexe gastrocnémien et le soléaire, mais aussi de protéger le tendon d’Achille. Ce dernier stocke et restitue l’énergie élastique ; plus le muscle est fort, moins le tendon subit de contraintes excessives lors de la phase de contact.

Il est conseillé d’effectuer cet exercice sur une marche pour obtenir une amplitude complète, en insistant sur la phase excentrique (la descente).

Ce contrôle de la descente est primordial pour simuler les contraintes excentriques subies lors des descentes en course, minimisant ainsi les risques de lésions musculaires.

Le pont fessier : optimiser l’alignement du bassin

Le pont fessier, ou glute bridge, est un exercice d’isolation qui permet de réveiller les muscles fessiers souvent inhibés par une position assise prolongée au quotidien. Pour un coureur, des fessiers « activés » sont la garantie d’un bassin stable et d’un alignement parfait entre la hanche, le genou et la cheville.

En effectuant cet exercice, vous travaillez l’extension de la hanche sans solliciter excessivement le bas du dos, ce qui est idéal pour la récupération active. La variante sur une seule jambe est particulièrement redoutable pour identifier et corriger les faiblesses latérales, assurant une foulée symétrique.

Un bassin stable évite les rotations excessives du tronc, ce qui signifie que toute votre énergie est dirigée vers l’avant plutôt que gaspillée dans des mouvements parasites.

Intégré régulièrement à votre routine, le pont fessier transforme votre posture et vous donne cette sensation de légèreté et de puissance à chaque kilomètre.