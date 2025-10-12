Documentaire

La Serbie en 2000, la Géorgie en 2003, l’Ukraine en 2004, le Kirghizstan en 2005. Quatre révolutions « spontanées » qui, en quelques jours ou quelques heures, balaient des régimes autocratiques, supposés indéboulonnables, toujours issus de l’ancien régime soviétique et alliés de Moscou. A chaque fois, le scénario semble se répéter. Des mouvements de jeunes bien organisés surgissent de nulle part. Le peuple crie au trucage des élections et descend dans la rue. Des couleurs symboliques et des slogans marketés remplacent la violence et les armes. Et les gouvernements s’écroulent. Derrière ces révolutions d’un genre nouveau, il y a des techniques et des réseaux communs, des acteurs spontanés et d’autres choisis d’avance, des fantassins et des chefs d’orchestre dans l’ombre. Il y a aussi et surtout une stratégie et des financements, américains, dont la piste remonte jusqu’au plus haut niveau du pouvoir à Washington. A travers le décryptage des révolutions géorgienne et ukrainienne, à travers l’immersion en temps réel, avant, pendant et après, dans la révolution kirghize, de Bichkek à Washington, ce film mène l’enquête dans les coulisses de ces « révolutions démocratiques » et révèle le dessous des cartes de cette conquête de l’Est par les Etats-Unis.

Un documentaire de Manon Loizeau et Marc Berdugo.