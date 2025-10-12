Documentaire

À Paris, les trafics prospèrent sous nos yeux. Dans les rues de la capitale, les vendeurs de cigarettes à la sauvette s’installent au coin des trottoirs, les dealers transforment des quartiers entiers en supermarchés de la drogue, et sur les applications cryptées, tout s’achète : faux papiers, contrefaçons, permis de conduire, stupéfiants…

Qui sont ces vendeurs de rue qui vivent de la contrebande ? Comment des adolescents écoulent-ils des produits illégaux depuis leur téléphone ? Pourquoi les autorités semblent-elles dépassées ?