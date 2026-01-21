Les unités pour malades difficiles sont les unités psychiatriques les plus surveillées de France. On y soigne les malades mentaux dangereux pour la société, hospitalisés à la demande du préfet parce qu’ils ont commis des actes de violence. Près de Bordeaux, l’UMD de Cadillac est l’une des plus anciennes : les patients souffrent de pathologies psychiatriques très lourdes, leur maladie les a entraînés si loin qu’ils ont besoin d’une surveillance permanente. Durant près d’un an, les caméras ont pu filmer au plus près des patients, leurs familles et le personnel soignant qui les accompagne parfois jusqu’à leur retour à la liberté.