« Taxer les riches », un slogan qui s’est invité dans les manifestations en France, comme une solution à la crise budgétaire actuelle. Et un nom s’est imposé, Zucman, d’après cet économiste français qui propose de taxer le patrimoine des ménages les plus aisés à hauteur de 2% minimum. Au Royaume-Uni, en Norvège ou encore en Suisse, la question de la taxation des super-riches fait aussi débat… Ses partisans y voient une façon de restaurer la justice fiscale. Ses opposants craignent les conséquences pour l’économie et l’exil des entrepreneurs à l’étranger… On fait le point dans ARTE Europe l’Hebdo.
