Conférence L’économie positive Le principe fondateur d’une société positive est de penser et d’agir en fonction de l’intérêt des générations futures. Penser...

Conférence La flexibilité électrique, levier essentiel de la transition énergétique Face à une demande en électricité en forte croissance et à l’intégration massive des énergies renouvelables, la flexibilité électrique...

Conférence Les mathématiques et la cryptographie réinventent la monnaie : le Bitcoin En 2008, une nouvelle façon de concevoir la monnaie a été proposée. L’énigmatique Nakamoto publie un texte décrivant comment...

Conférence Dubaï dingue de la mondialisation néo libérale Dubaï est souvent perçu comme l’incarnation ultime de la mondialisation néo-libérale, un laboratoire où les principes du capitalisme globalisé...

Conférence Transformer l’économie dans le cadres des limites planétaires François Gemenne, professeur à HEC Paris et auteur principal du 6ème rapport du GIEC, partage avec les étudiants de...

Podcast Ralentir ou périr ? Dans cet épisode, nous allons essayer de nous focaliser sur deux crises actuelles, la crise sociétale et la crise...

Article Le vrai argument pour les revenus fixes en 2025: stabilité, liquidité et revenus combinés Dans un monde obsédé par les actions technologiques, les cryptomonnaies et les trades à court terme, les revenus fixes...

Article Quels sont les avantages du procure to pay ? Le système « Procure to Pay » est le moyen le plus efficace de suivre et de contrôler vos dépenses. Elle...

Documentaire L’épopée de l‘euro À l’approche du 20e anniversaire de la monnaie unique, une plongée dans son histoire, entre succès et désillusions, racontée...

Documentaire Finance verte : le mirage des placements durables Devant l’urgence climatique, la finance dite « verte » multiplie les placements éthiques, durables, écologiques et… souvent mystificateurs. Une enquête grinçante...

Conférence Communisme & Capitalisme : l’histoire derrière ces idéologies Jje vous propose une nouvelle conférence sur le communisme et le capitaliste. J’essaye de vous apporter une nouvelle vision...

Documentaire C’est pas sorcier – Banques : sorciers demandent des comptes Qui a décidé qu’un billet – autrement dit un simple morceau de papier – pouvait valoir 10, 20, 50…...

Documentaire Tentative d’évasion fiscale Comment planquer son magot ? Inspirés par les récents exemples de Jérôme Cahuzac et de Liliane Bettencourt, deux sociologues...

Documentaire 2057: le monde de demain \r

Que sera le monde de demain? Quelles seront les avancées technologiques? L’épuisement des ressources naturelles nous forcera à trouver d’autres « carburants »...

Documentaire Exil fiscal : bye bye les grosses fortunes ! De plus en plus de Français fortunés sont tentés par l’exil fiscal par crainte des impôts trop élevés. Un...

Article Comment la technologie de base du Bitcoin pourrait changer le monde Avez-vous eu du mal à comprendre le Bitcoin et la technologie blockchain et leur impact sur les développements mondiaux...

Documentaire Chômage de masse : pourquoi cet éternel retour ? Ce deuxième volet de Déchiffrage convoque archives décalées, animations originales, entretiens et reportages, pour rendre plus intelligibles les mécanismes...