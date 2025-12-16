Pour le savoir, les spécialistes examinent un indice que le requin a laissé derrière lui.
À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...
Des petites chouettes voient le jour dans une campagne française.
Si l’on demandait à un passant de décrire une souris, les adjectifs qui surgiraient seraient probablement « petite », « rapide », voire...
C’est l’un des plus grands mammifères de tous les temps !
L’apprentissage sur le tas !
La savane africaine durant la période de Noël, moment où la nature suit ses rythmes habituels mais offre une...
Émilie Mongellas, responsable du service d’urgence et des soins intensifs du CHV des Cordeliers vous présente une conférence sur...
Rémy Dupouy, un naturaliste, s’est lancé une quête : observer un ours brun dans son milieu naturel. Pour cela,...
Ce guépard n’a plus l’habitude de chasser pour survivre, il doit progressivement prendre en assurance.
\r\nLes baleines à bosses, ces géants des mers sympathiques, jouent et nagent avec élégance malgré leur poids. Au large de...
Aussi fascinants qu’effrayants, les requins sont aujourd’hui menacés. Sur 536 espèces connues à l’heure actuelle, un tiers sont en...
Depuis toujours, le crocodile, maître incontesté des rivières et des points d’eau, suscite l’admiration des hommes. Contrairement à ses...
Au cœur de l’océan Pacifique, l’atoll de Rangiroa recèle l’une des plus grandes concentrations au monde de requins gris,...
Cette ourse blessée et affamée n’a d’autre choix que de continuer à chercher de la nourriture pour que ses...
Ils sont zoologues, ethnologue, psychologues, biologistes ou cogniticiens et se passionnent pour le comportement des bêtes. Ces chercheurs ont...
Fille aînée de Louise et Michel Pageau, l’homme qui parle avec les loups, Nathalie Pageau a hérité du don...
Depuis des millions d’années, une multitude d’êtres vivants peuvent émettre de la lumière. Les fascinants organismes bioluminescents sont l’aboutissement...
Lors du Salon du Cheval de Paris 2024, Audrey Henry, biologiste et fondatrice d’Harmonie Nutrition Équine, a partagé son...
Comment la monoculture intensive et les pesticides font chuter la population des oiseaux des champs. Gros plan sur des...
