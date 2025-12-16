Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Quel requin est responsable des 3 attaques des îles Abacos ? Pour le savoir, les spécialistes examinent un indice que le requin a laissé derrière lui.

Documentaire Quatre ratonneaux découvrent le monde pour la première fois À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...

Documentaire Une chouette élève ses petits Des petites chouettes voient le jour dans une campagne française.

Article 4 infos insolites sur les souris Si l’on demandait à un passant de décrire une souris, les adjectifs qui surgiraient seraient probablement « petite », « rapide », voire...

Documentaire Baluchithère : le géant disparu C’est l’un des plus grands mammifères de tous les temps !

Documentaire Le Noël le plus dangereux du monde : la savane en pleine chasse La savane africaine durant la période de Noël, moment où la nature suit ses rythmes habituels mais offre une...

Conférence Animal polytraumatisé Émilie Mongellas, responsable du service d’urgence et des soins intensifs du CHV des Cordeliers vous présente une conférence sur...

Documentaire Rencontre avec un fervent défenseur des ours Rémy Dupouy, un naturaliste, s’est lancé une quête : observer un ours brun dans son milieu naturel. Pour cela,...

Documentaire Danse avec les poissons – Les baleines à bosses \r

Les baleines à bosses, ces géants des mers sympathiques, jouent et nagent avec élégance malgré leur poids. Au large de...

Documentaire Et si les requins disparaissaient ? Aussi fascinants qu’effrayants, les requins sont aujourd’hui menacés. Sur 536 espèces connues à l’heure actuelle, un tiers sont en...

Documentaire Crocodile du Nil : le prédateur éternel Depuis toujours, le crocodile, maître incontesté des rivières et des points d’eau, suscite l’admiration des hommes. Contrairement à ses...

Documentaire La sexualité des requins gris Au cœur de l’océan Pacifique, l’atoll de Rangiroa recèle l’une des plus grandes concentrations au monde de requins gris,...

Documentaire Une ourse blessée lutte pour nourrir ses petits Cette ourse blessée et affamée n’a d’autre choix que de continuer à chercher de la nourriture pour que ses...

Documentaire Les animaux pensent-ils ? Ils sont zoologues, ethnologue, psychologues, biologistes ou cogniticiens et se passionnent pour le comportement des bêtes. Ces chercheurs ont...

Documentaire L’amour de la nature en héritage Fille aînée de Louise et Michel Pageau, l’homme qui parle avec les loups, Nathalie Pageau a hérité du don...

Documentaire Le monde fascinant des créatures lumineuses Depuis des millions d’années, une multitude d’êtres vivants peuvent émettre de la lumière. Les fascinants organismes bioluminescents sont l’aboutissement...

Conférence Les bases de la nutrition pour prendre soin de son cheval Lors du Salon du Cheval de Paris 2024, Audrey Henry, biologiste et fondatrice d’Harmonie Nutrition Équine, a partagé son...