Documentaire



Soixante Tours Eiffel, une douzaine de pyramides de Gizeh, trente tours de Pise, plus de quatre-vingt copies de la Maison Blanche… Les répliques de monuments se multiplient dans le monde entier.

Entre investissements lucratifs, contrefaçons architecturales et lieux de tourisme modernes, ces copies sont des « miroirs » dans lesquels se reflète une certaine image de notre monde.

Ces lieux ont-ils quelque chose en commun ? En quoi sont-ils différents des répliques que nous avons pu connaître par le passé ? Sont-ils plus que de simples copies ?

De l’Europe à Dubaï, en passant par la Côte d’Ivoire et la Chine, ce documentaire décrypte les raisons politiques, culturelles et économiques qui motivent ces répliques architecturales. Architectes, sociologues et même habitants de ces lieux mettront en lumière les aspirations liées à ces constructions et à leurs valeurs symboliques. Un voyage dans une copie de notre monde.

Documentaire : Archifaux

Un documentaire de Benoit Felici