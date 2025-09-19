L’eau, l’air, la terre et le feu ont façonné le paysage islandais, pour le plus grand plaisir des voyageurs et des touristes. L’île, qui se trouve sur la dorsale médio-atlantique séparant les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, compte pas moins de 200 volcans, qui jouent le jeu du chaud et du froid avec les glaciers. Jérôme Pitorin découvre un territoire aux paysages époustouflants et variés, et va à la rencontre de ses habitants, expatriés ou natifs, tous amoureux inconditionnels de l’Islande et de sa nature.