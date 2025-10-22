Documentaire

Alors que l’Ukraine lutte pour sa survie, sa vice-première ministre, Olha Stefanichyna, se bat pour faire entrer son pays dans l’Union européenne. Portrait d’une jeune femme engagée, au cœur d’un conflit historique.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, Olha Stefanichyna, vice-Première ministre ukrainienne chargée de l’Intégration européenne et euro-atlantique, mène une lutte diplomatique acharnée pour que son pays rejoigne l’Union européenne. Une démarche qui permettrait notamment à Kiev de bénéficier d’un soutien financier et militaire accru. La jeune femme est chargée de recueillir les doléances de l’Union européenne (UE), qui impose de strictes conditions aux pays candidats à l’adhésion, mais aussi de convaincre les Vingt-Sept que les réformes demandées peuvent être mises en place rapidement, malgré la guerre. L’Ukraine doit prouver qu’elle fait les efforts nécessaires en termes de lutte contre la corruption et de réforme judiciaire, tout en faisant face à l’opposition de certains États (comme la Hongrie) et à l’imprévisibilité de son allié américain…

Portrait intime

Pendant deux ans, de 2022 à 2024, le cinéaste suédois Viktor Nordenskiöld a suivi Olha Stefanichyna dans le labyrinthe de la politique européenne, filmant ses réunions de travail et ses déplacements à travers l’Europe entière. Celle dont la carrière a débuté en 2014 lors du mouvement proeuropéen de la place Maïdan et que Volodymyr Zelensky a depuis nommée ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis (en juillet 2025) donne à voir l’extrême difficulté de sa mission – les procédures européennes sont souvent lentes et opaques –, mais aussi la réalité de son quotidien ultrasécurisé, loin de sa famille. Le portrait intime d’une jeune ministre engagée, déterminée à faire triompher son pays.

