À Bayonne et dans tout le Pays basque, une génération de chefs et de producteurs choisit de travailler exclusivement avec les richesses locales : truite de Banca, piment d’Espelette, jambon Quintoa, gâteau basque et recettes ancestrales.

Du marché à l’assiette, ce documentaire vous plonge dans un terroir où chaque produit a une histoire et où la gastronomie se vit comme une identité. Tradition et innovation se rencontrent pour offrir une cuisine unique, rustique mais capable de rivaliser avec les plus grandes tables.