Véritable monstre cosmique ou source créatrice, le trou noir fascine autant qu’il intrigue. Dans cette conférence captivante donnée lors des Rencontres du ciel et de l’espace, David Elbaz, astrophysicien à l’Institut de Recherches sur les lois Fondamentales de l’Univers (IRFU), nous invite à explorer les mystères profonds de ces objets énigmatiques. Plongez au cœur des trous noirs pour y découvrir peut-être les réponses inattendues à certaines des plus grandes questions de la cosmologie.