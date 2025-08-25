Depuis le Moyen-Age, les pèlerins traversent la France entière jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Ce périple emprunte l’un des quatre chemins français qui mène au sanctuaire espagnol : la voie de Vézelay. Au coeur de la Bourgogne, la basilique de Vézelay reste encore aujourd’hui une étape incontournable pour les pèlerins qui se mettent en route. A Périgueux, la cathédrale Saint-Front étonne avec ses accents byzantins. A quelques kilomètres, l’architecture plus classique du moulin de la Veyssière, qui fabrique de l’huile de noix, raconte aussi un pan de l’histoire de la région. Enfin, après un long périple, les marcheurs attaquent l’ascension des Pyrénées.
