Documentaire

Haut lieu de la vie culturelle et intellectuelle parisienne d’après-guerre, Saint-Germain-des- Prés devient le centre du monde littéraire, grâce à Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Juliette Gréco et Boris Vian.

Le quartier, dont le nom résonne aujourd’hui dans le monde entier, accueille aussi les clubs de jazz et les cafés littéraires. Synonyme de fête et de liberté, sa réputation a attiré rapidement de nombreux touristes. Mais aujourd’hui « Germanopratin » serait surtout devenu une légende dont profiteraient les marchands de luxes et quelques intellectuels médiatiques.

Documentaire : St-Germain des Prés, Paradis perdu

Réalisation : Elise Le Bivic et Guillaume Auda

