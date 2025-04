Documentaire

Aux commandes de cet épisode, Sophie Jovillard se promène dans le Nord du Sri Lanka et, au gré de ses pérégrinations, découvre comment l’on y vit aujourd’hui, sa nature généreuse, ses magnifiques paysages et les richesses culturelles qu’il offre aux plus curieux. Hydravion, tuk-tuk ou bus festifs et improbables : son voyage ne sera pas de tout repos. Tout au long du périple, elle s’aperçoit que le Nord de l’île représente à lui tout seul la diversité du Sri Lanka.