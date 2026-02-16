Documentaire

Ce documentaire suit des hommes à la sortie de prison dans leur parcours de réinsertion professionnelle. Les difficultés sont multiples, la détention a laissé des traces. Convaincue de la nécessité d’offrir à tous le même droit à l’épanouissement professionnel, l’Association La Lucarne d’Ariane créée en 2018 à Paris, accompagne d’anciens détenus dans leur recherche d’emploi au sein des métiers de la culture et du spectacle vivant. L’association mise sur les métiers de la création et de la rencontre artistique pour renouer le dialogue avec la société, rendre à ces personnes leur sentiment de citoyenneté et d’appartenance à une communauté. Les encadrants les accompagnent avec persévérance dans les difficultés qu’ils traversent lors de leur parcours de réinsertion professionnel, malgré le regard sévère que la société et le monde de l’emploi posent souvent sur eux. Comment se reconstruire après une expérience carcérale ? Comment redevenir responsable de son avenir ? Comment être en paix avec le regard que l’on porte sur soi et celui que les autres portent sur nous ?

Documentaire Un documentaire réalisé par : Clélia Schaeffer / Année : 2023 / Durée : 52′ – Coproduction : Les Batelières Productions / LCP-Assemblée nationale