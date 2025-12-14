En Afrique du Sud, les mille-pattes draguent à leur manière.
Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...
Une petite centaine de chacals a trouvé refuge dans la baie namibienne de Bakers : ils y chassent exclusivement...
En reconstituant l’attaque du grand requin blanc sur ce surfeur, les spécialistes tentent d’en déterminer la cause.
Une très belle initiative dans le Perche.
L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...
Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...
La technique est bien présente.
9 cerveaux, 3 cœurs, 8 bras, des yeux gigantesques et une intelligence hors norme, voici des êtres que l’on...
Les parcs animaliers, c’est la sortie familiale numéro 1 des Français. Aquarium, reptilarium, zoo ou encore cirque… on y...
La découverte dans le haut Atlas marocain de squelettes et de fossiles de deux dinosaures datants de 180 millions...
Dans le Parc national de Luangwa Sud, en Zambie, la saison sèche s’avère fatale pour certaines espèces qui peinent...
Pénétrons discrètement l’intimité des mammifères carnivores comme le renard, l’hermine et le blaireau et partageons un instant la vie...
L’exemple le plus manifeste d’intelligence animale est celui du corbeau de Nouvelle- Calédonie. Pour arriver à récupérer un bout...
Les plus grands mâles font jusqu’à cinquante fois la taille de la jeune Binti, qui n’avait jamais vu d’aussi...
La crainte des serpents est l’une des phobies les plus répandues dans le monde occidental. Cependant, ces êtres allongés...
Côté pile, l’éléphant superstar, symbole de la naissance de Bouddha. Côté face, l’animal prédateur qui dévaste les rizières. Une...
Au cœur des phénomènes de spéciation et des problématiques d’extinction, la dispersion, qui représente la capacité des organismes à...
L’araignée sicarius est spécialisée en embuscades, mais c’est aussi un mets de choix pour ce marsupial en quête d’un...
Deux biologistes présentent les caméléons, reptiles étonnants vivant autour de la Méditerranée, sur le continent africain et sur l’île...
Véritables emblèmes de leur territoire, certains animaux incarnent la richesse naturelle de nos régions, comme le lynx, plus gros...
