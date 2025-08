Documentaire



Comment les sanctions commerciales imposées à la Russie de Poutine par l’Union européenne depuis 2022 sont-elles contournées ? Enquête sur un vaste marché, entre fraudes et nouvelles alliances.Depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, Moscou fait l’objet de sanctions commerciales drastiques imposées notamment par l’Union européenne (UE), mettant un arrêt brutal à des décennies d’échanges florissants. Certaines marchandises produites dans l’UE ne peuvent plus entrer légalement en Russie : il s’agit notamment de biens dits « à double usage », susceptibles d’être utilisés dans un domaine tant civil que militaire. C’est le cas de certains produits chimiques, ou d’éléments électroniques comme les semi-conducteurs, qui entrent aussi bien dans la composition de lave-linges que dans celle de missiles de croisière. Les sanctions concernent également les exportations de matières premières, comme le bois ou le pétrole brut qui est transporté par voie maritime. Malgré cela, les failles sont nombreuses, et un volume considérable de marchandises passe encore entre les mailles du filet.Plaques tournantesPour soutenir les intérêts de la Russie, ou par simple opportunisme, un vaste trafic s’est mis en place, faisant transiter des marchandises, assorties de documents de douanes falsifiés, par des pays plus conciliants que l’UE avec le régime de Poutine : ces plaques tournantes sont le Kazakhstan et le Kirghizistan pour le bois, mais surtout la Turquie pour les produits pétroliers, les biens de consommation courante, et même des machines destinées à l’industrie de l’armement russe. En la matière, Ankara joue un double jeu particulièrement délicat avec ses alliés de l’Otan… Pour certains pays de l’Union européenne, notamment la Lituanie, qui a une frontière commune avec l’exclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie – le plus proche allié de Poutine –, ces fraudes représentent un casse-tête douanier inextricable. Ce documentaire d’investigation expose les coulisses géopolitiques et diplomatiques d’un vaste marché souterrain qui rebat les cartes des alliances à l’échelle mondiale.