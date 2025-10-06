Ressources Dans la même catégorie

Article Comment la calvitie influençait le statut social dans la Rome antique Dans la Rome antique, la calvitie n’était pas seulement une question d’apparence physique, mais elle jouait également un rôle...

Documentaire La décadence, cause de la chute de Rome ? Victoires militaires, commerce prospère, technologies novatrices : l’Empire romain est l’archétype de la réussite impériale. Après des siècles de...

Podcast Religion romaine : rites et pratiques dans la vie d’un Romain De la naissance à la mort, les Romains pratiquaient de multiples rites qui jalonnaient leur existence. Ils nous disent...

Documentaire Le Nil, un fleuve qui a fait de l’Égypte antique une grande civilisation Ce cours d’eau a notamment permis aux Égyptiens de transporter des milliers de tonnes de granit sur des centaines...

Documentaire Les Grecs I Quelle Histoire Découvrez cette civilisation extraordinaire d’où proviennent certains des plus grands intellectuels et scientifiques, comme Platon et Pythagore, et dont...

Article « Eurêka ! » par Archimède Archimède, ou Arkhimêdês (287-212 avant J.-C.), reste sans conteste l’un des savants les plus fascinants et influents de l’Antiquité....

Documentaire Le système ingénieux des Égyptiens pour maîtriser les crues du Nil Sur l’île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l’ampleur des crues...

Documentaire Ces hommes ont-ils développé une infection pulmonaire dans le tombeau de Toutankhamon ? Deux hommes étant entrés dans le tombeau de Toutankhamon sont morts d’une pneumonie en 6 semaines, venant s’ajouter aux...

Documentaire Chine: trésors perdus de la dynastie des Han Une nouvelle « armée » de terre cuite et un mausolée ont surgi des fouilles de la sépulture de l’empereur Jing....

Documentaire Le Pharaon de la prospérité, Ramsès II L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire À qui est cette tombe sous le phare d’Alexandrie ? La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.

Conférence Le parcours de soin en Grèce ancienne Dans la Grèce antique, le parcours de soin relevait d’une conception profondément liée à la religion, à la philosophie...

Documentaire La sépulture du premier empereur de Chine Albert Lin enquête sur la mystérieuse sépulture du premier empereur de Chine. Des bijoux aux plafonds, des rivières de...

Documentaire Comment les amphithéâtres ont « romanisé » le monde antique De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...

Article Pétra, cité des sables Célèbre pour sa beauté, Pétra est une cité antique cachée au cœur du désert de Jordanie, en partie directement...

Documentaire Spartacus, un gladiateur rebelle Spartacus est le célèbre chef d’esclaves qui a fait trembler Rome en menant la plus grande révolte de sans-grades...

Documentaire L’énigme de la tombe celte (2/2) Un fabuleux voyage en quête de l’ancienne et mystérieuse civilisation celtique, qui part d’une tombe princière découverte en...

Documentaire Les grands mythes – Athéna, la sagesse armée Née du crâne de Zeus, casquée et arme à la main, Athéna, déesse de la guerre et divinité la...

Documentaire Pompéi, ses nouveaux secrets (1/3) | Des corps et des vies Toujours aussi fascinante, la ville antique de Pompéi révèle encore des pans cachés de son histoire. Suivant la plus...