Documentaire

Robert Badinter entrera au Panthéon le 9 octobre 2025, lors de la date anniversaire de la promulgation de la loi d’abolition de la peine de mort de 1981. Ce documentaire inédit de Dominique Missika et Bethsabée Zarka se penche sur les autres combats de Robert Badinter, comme son engagement pour l’amélioration des conditions de vie des détenus, l’égalité des homosexuels devant la loi, la prééminence de l’état de droit ou encore pour honorer la mémoire des victimes de la Seconde guerre mondiale.Qui sait que Robert Badinter, ministre, avocat, militant et professeur de droit, amoureux de Victor Hugo, en qui il puise son humanisme et une opposition viscérale à la peine de mort, a porté d’autres immenses combats au nom de la civilisation et malgré les oppositions à droite et dans son propre camp ?Par ses nombreux combats, qui ont encore aujourd’hui une forte résonance dans notre société française, Robert Badinter a rendu hommage à l’amour de ses parents et à la vision de la France qu’ils lui ont transmise, celle d’un pays juste et sans concessions sur ses valeurs.