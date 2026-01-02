Aurore Stéphant est ingénieure géologue minier, spécialisée dans les impacts sanitaires et environnementaux des filières minérales. Elle abordera notamment les réalités humaines et environnementales de l’exploitation minière, les évolutions prévisibles des systèmes miniers, mais aussi les liens entre matières premières minérales et modèle de développement. Ces conclusions nous inviteront à réfléchir aux implications des plans de transition actuels et aux perspectives pour des changements nécessaires.