Documentaire Plastique et vie marine : une cohabitation à la dérive Le plastique présent dans les mers et les océans est colonisé par d’innombrables organismes vivants, visibles ou non à...

Documentaire Pouvons-nous refroidir la planète ? Quelles solutions pour refroidir la planète ? Un tour d’horizon américain aux infographies spectaculaires, qui revigore par son riche...

Documentaire Quand la terre se réchauffe – La faune et la Flore Aux Pays-Bas, les chercheurs de l’université d’Utrecht travaillent sur une période de réchauffement qui a eu lieu il y...

Documentaire Comment se passer du plastique dans votre salle de bain ? Notre journaliste a décidé de relever un défi : vivre sans plastique. Après avoir fait le tri dans sa...

Documentaire La disparition annoncée de Tuvalu : un peuple face à l’exil L’avenir de Tuvalu bascule sous la montée des eaux. Une nation entière lutte pour survivre. Voici l’enfer climatique vécu...

Documentaire Billets d’avion: l’illusion de la compensation CO₂ Afin de limiter l’impact sur la planète, les clients des compagnies aériennes ont depuis quelques années la possibilité de...

Documentaire Ils détruisent leur pays illégalement pour de l’éthanol Le biocarburant aurait-il déjà du plomb dans l’aile ? Si l’éthanol brésilien est déjà un grand cru, on dit...

Documentaire La Côte Girondine, à bout de souffle De Soulac-sur-Mer au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire chaque année deux millions de visiteurs, séduits par ses immenses...

Documentaire L’Esprit Sorcier – Océan et climat Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 nous expliquent tout sur l’interaction entre le climat et les océans...

Documentaire Ma vie zéro déchet rnrnUn Français produit en moyenne 500 kilos de déchets par an. Seules 35% de ces ordures sont recyclées. Choqué...

Conférence L’océan, l’Homme et le plancton L’Homme et l’océan vivent en étroite interaction. L’océan lui apporte une partie de sa subsistance et les deux tiers...

Conférence Entreprises et décroissance : (p)oser le débat Parce qu’elle signifie sans détour la nécessité de rompre avec la boussole du PIB, la décroissance est un projet...

Documentaire Atrokwaa Jo, un océan en héritage En 2012, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie crée le Parc naturel de la mer de Corail. Cet espace de 1,3...

Conférence Les plantes face aux changement globaux Les plantes des milieux terrestres ou aquatiques, sont soumises au changement climatique (hausse de température, diminution de la pluviométrie…)...

Documentaire OGM, vers une alerte mondiale \r

Rendues publiques en septembre, les conclusions de la première étude indépendante sur les OGM, conduite par le chercheur français...

Documentaire Tarente : une région entière polluée par un géant de l’acier Dans le sud de l’Italie, à Tarente, se trouve la plus grande aciérie d’Europe, qui est aussi l’une des...

Documentaire Les mystères du Gulf Stream L’équipe de Francis Le Guen se lance dans une expédition pour percer les mystères du Gulf Stream, un courant...

Conférence Végétation urbaine et changement climatique : s’adapter à l’imprévu Les villes sont par définition des milieux artificiels. Pourtant, à l’heure où plus de la moitié de l’humanité vit...