Dans le Moyen Atlas, le cheval est bien plus qu’un animal : c’est un héritage. Le Maroc compte la population équine la plus importante du continent africain. Une fois les premiers contreforts du Moyen Atlas atteints, on entre dans le pays Zaïane, une des grandes tribus berbères qui a su perpétuer avec panache ses traditions équestres. Aujourd’hui, les Zaïanes vivent essentiellement de l’agriculture et de l’élevage et utilisent principalement des mulets pour les travaux agricoles. Les chevaux sont maintenant élevés pour les fantasias. Mustapha a été choisi pour participer à une fantasia qui doit se dérouler à l’occasion d’un mariage. Mais son but ultime serait d’un jour remplacer le moqqadem, celui qui dirige la fantasia.
Un film de Laure Poinsot