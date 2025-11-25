Documentaire

Même au bout du monde, la Polynésie n’a pu échapper à la crise du coronavirus et à son cataclysme économique qui a engendré la fermeture d’hôtels et la mise au chômage de centaines de salariés.

De Tahiti à Bora Bora en passant par Mo’orea, cette année noire a révélé la dépendance de ce territoire vis-à-vis du tourisme, le premier secteur économique qui chaque année permettait à 200 000 visiteurs d’accéder à ce paradis terrestre et maritime.

Mais pour certains acteurs du tourisme, la pandémie offre une opportunité unique de se réinventer pour mieux s’adapter au monde de demain et de proposer un tourisme alternatif, appelé slow tourisme ou éco-tourisme, plus respectueux de l’environnement et des valeurs polynésiennes. Polynésie française, le tourisme du monde d’après, remet à plat cinquante ans d’histoire du tourisme polynésien avec ceux qui, dans ce décor d’atolls paradisiaques aux eaux turquoises, proposent, inventent et défendent un tourisme plus modeste et plus résilient.

Documentaire : Polynésie Française, le tourisme du monde d’après (2021)

Un documentaire de Pierre BELET & Sibylle D’ORGEVAL

