Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Aéroport de Nice : stars, luxe et sécurité maximale Nice : embarquez dans les coulisses du 3e aéroport de France au lancement de la haute saison ! Inauguration...

Documentaire Zones de non-droit, violence, trafics : la face cachée de la capitale À Paris, les trafics prospèrent sous nos yeux. Dans les rues de la capitale, les vendeurs de cigarettes à...

Podcast L’affaire Angélique Chauviré Le 2 juin 2006, le corps sans vie d’Angélique Chauviré, âgée de 30 ans, est découvert sur un terrain...

Documentaire La BAC de Trappes Ce reportage nous plonge en immersion au sein d’une équipe de la Brigade anticriminalité (BAC) de Trappes. Dans ces...

Podcast Richard Speck et les féminicides Le 13 juillet 1966, en début de soirée à Chicago, Ella Hopper subit l’impensable. Son bourreau, Richard Speck, seul,...

Documentaire Ces gangs nigérians aux croyances occultes qui prospèrent en Europe Prostitution, trafic d’êtres humains, de drogue… C’est ainsi que ces gangs nigérians prospèrent aujourd’hui en Europe mais aussi ailleurs...

Documentaire Les pickpockets du métro parisien Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...

Documentaire Les repentis de la mafia : un pacte avec le diable ? Enquête aux États-Unis et en Italie sur le système des repentis de la mafia. Qui sont ces hommes au...

Documentaire Pas de cadavre, mais ils se livrent tout de même Novembre 2007. Maud Tellier, 30 ans, et son compagnon Olivier Benoit, 28 ans, se rendent à la gendarmerie de...

Documentaire Lille-Roubaix : plaque tournante du trafic Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix sont au...

Documentaire Affaire Bermes : deux soeurs pour un seul homme Lorsqu’en juin 2014, les gendarmes retrouvent le corps de Christine Bermes à Saint-Martin-des-Besaces, un village tranquille du Calvados, c’est...

Documentaire Jordan Belfort, le plus grand escroc de Wall Street Jordan Belfort, né le 9 juillet 1962, est un ancien courtier américain qui s’est reconverti en tant que conférencier...

Documentaire Paris: faux taxi, vraie arnaque A Paris, taxis, vrai ou faux, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. les abords des gares, des...

Documentaire Charlie Starkweather : le tueur rebelle Charles Raymond Starkweather (né le 24 novembre 1938 à Lincoln dans le Nebraska et mort le 24 juin 1959...

Documentaire Crimes, folies & châtiments 3 affaires différentes, 3 faits-divers dramatiques et barbares. Mais à chaque fois les mêmes questions. Où s’arrête le crime...

Documentaire Escort girl, un réseau sur écoute rnrnImmersion au coeur de la Brigade de répression du proxénétisme pour suivre le démantèlement d’un réseau de prostitution à...

Documentaire BAC d’Aix-en-Provence Vols à l’étalage, tapages de jour, vols de voiture : la caméra suit pas à pas, dans leur quotidien,...