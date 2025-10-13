Nice : embarquez dans les coulisses du 3e aéroport de France au lancement de la haute saison ! Inauguration...
À Paris, les trafics prospèrent sous nos yeux. Dans les rues de la capitale, les vendeurs de cigarettes à...
Châteauneuf-du-Pape, dans les hauteurs du Vaucluse. Depuis quinze jours, Jean-Marc Brunel, un chef d’entreprise de 58 ans, n’a plus...
Le 2 juin 2006, le corps sans vie d’Angélique Chauviré, âgée de 30 ans, est découvert sur un terrain...
Ce reportage nous plonge en immersion au sein d’une équipe de la Brigade anticriminalité (BAC) de Trappes. Dans ces...
Le 13 juillet 1966, en début de soirée à Chicago, Ella Hopper subit l’impensable. Son bourreau, Richard Speck, seul,...
Prostitution, trafic d’êtres humains, de drogue… C’est ainsi que ces gangs nigérians prospèrent aujourd’hui en Europe mais aussi ailleurs...
Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...
Il avait le cœur sur la main… Mais qui a bien pu abattre Jean-Pierre Flambard, 60 ans, alias Oui-Oui...
Enquête aux États-Unis et en Italie sur le système des repentis de la mafia. Qui sont ces hommes au...
Novembre 2007. Maud Tellier, 30 ans, et son compagnon Olivier Benoit, 28 ans, se rendent à la gendarmerie de...
Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix sont au...
Lorsqu’en juin 2014, les gendarmes retrouvent le corps de Christine Bermes à Saint-Martin-des-Besaces, un village tranquille du Calvados, c’est...
Jordan Belfort, né le 9 juillet 1962, est un ancien courtier américain qui s’est reconverti en tant que conférencier...
A Paris, taxis, vrai ou faux, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. les abords des gares, des...
Charles Raymond Starkweather (né le 24 novembre 1938 à Lincoln dans le Nebraska et mort le 24 juin 1959...
3 affaires différentes, 3 faits-divers dramatiques et barbares. Mais à chaque fois les mêmes questions. Où s’arrête le crime...
rnrnImmersion au coeur de la Brigade de répression du proxénétisme pour suivre le démantèlement d’un réseau de prostitution à...
Vols à l’étalage, tapages de jour, vols de voiture : la caméra suit pas à pas, dans leur quotidien,...
26 enquêteurs travaillent dans cette Brigade de Molenbeek. Généreux et passionnés, ils ne lâchent rien et connaissent le poids...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site