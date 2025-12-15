Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’escroquerie du siècle Une prof de maths devenue reine de la nuit marseillaise, des soirées arrosées à la Cantinette, une fraude fiscale...

Documentaire Les escrocs dans le viseur Ce sont des policiers d’élite. Probablement parmi les plus fins limiers au sein de la police nationale. Ils ne...

Podcast Prison : les loisirs font-ils partie de la réinsertion ? Suite à une controverse concernant des soins du visage offerts à des détenus à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses,...

Documentaire Épaves roulantes : entre scandales et arnaques, les escrocs face aux gendarmes Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...

Documentaire Un cold case enfin résolu Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d’Evelyne Boucher, une lycéenne de 16...

Podcast L’affaire Steven Daubioul ​Entre 2005 et 2013, la région de Charleroi en Belgique a été le théâtre de crimes sordides perpétrés par...

Documentaire Carlos Ghosn, les secrets d’une chute Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...

Documentaire Il vend des outils très mortels A côté de ce qu’il vend, la kalash, c’est de la rigolade

Documentaire Affaire Jubillar, le suspect numéro un Delphine Jubillar a-t-elle été tuée par son mari? C’est désormais la piste privilégiée des enquêteurs : Cédric Jubillar a...

Documentaire Enquête dans le Nord : sur le pied de guerre de bon matin Une enquête incroyable commence pour la police de Lille. De nombreux suspects sont impliqués dans un vol de grande...

Documentaire Meurtres en famille : maman voyage dans le coffre Il y a quelques semaines, les américains horrifiés assistaient devant leurs télévisions à l’incendie d’une maison de la banlieue...

Documentaire David Parker Ray, la chambre des tortures David Parker Ray est l’un des pires prédateurs sexuels de l’histoire des Etats-Unis. Il avait aménagé une salle de...

Documentaire L’affaire Bouvard : un témoin clé étrangement amnésique Ils ont des versions différentes, qui parmi eux est un menteur ? Un documentaire d’Aurore Chiroix.

Documentaire L’affaire des Époux St Aubert – Ils ont vécu l’enfer Pourquoi donc le téléphone sonne-t-il dans le vide depuis 15 jours chez Jocelyne et Jean-Pierre Saint Aubert, un couple...

Documentaire Silence des anciens Enquête plonge de nouveau dans l’univers des Témoins de Jéhovah. Après avoir exposé l’existence de tribunaux religieux parallèles chez...

Documentaire Opération anti-stup : cité en Alerte À Fréjus, le quartier de la Gabelle est un haut lieu du trafic de drogue, où la police tente...

Documentaire La mort mystérieuse de Hugues de la Plaza ! L’improbable suicide de d’un jeune Français en Californie. Il est quatre heure du matin lorsque le téléphone sonne dans...

Documentaire Douanes : opérations chaudes contre les trafiquants de l’ombre Plongez au cœur d’une vidéo reprenant des opérations d’envergures organisées pour lutter contre le trafic de produits illicites. Planque,...