C’est une des prisons les plus sécurisées de France. Une maison centrale qui accueille essentiellement des criminels. Pendant plusieurs mois, de façon très exceptionnelle, une équipe de « Grands Reportages » a eu l’autorisation de plonger au cœur de cette prison qui, depuis 50 ans, accueille les détenus les plus dangereux de notre pays : Carlos, Jean-Claude Romand ou Youssouf Fofana. Tous sont passés par le quartier d’isolement le plus grand de France. Un document exclusif signé Stéphane Groussard.