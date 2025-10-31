Documentaire

Philippe Bertrand, un vosgien de 52 ans a été étranglé et achevé à coup de marteau à Madagascar, où il s’était installé après s’être marié. Et c’est Sonya, sa femme malgache, qui a commandité le meurtre. Une histoire d’argent.

Philippe, dit Bill, a rencontré sa meurtrière sur les réseaux sociaux: elle est belle, il en a assez de vivre seul. Le piège se referme en quelques semaines : Bill épouse Sonya, vend sa menuiserie, sa maison, ses voitures et va la rejoindre à Madagascar.

Il sera assassiné dans la nuit en décembre 2014, son corps brûlé et les cendres dispersées dans une rivière. Sonya a payé les tueurs 300 euros.

Un crime qui serait passé inaperçu sans les questionnements de la soeur de Philippe et de son ami Dominique. Après enquête, Sonya a avoué le crime.

Première diffusion : 17/05/2015

Un reportage de Ibar AIBAR