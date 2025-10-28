Documentaire

La première séquence repose sur une consultation du docteur Michel BOUVET avec un enfant de 7 ans, au Centre médico – psycho – pédagogique de Reims qui accueillent des enfants en difficulté.

L’ensemble du documentaire est organisé en rubriques annoncées par des cartons qui visent à définir la profession dont il est question : « Son rôle », Eclairage », « Des questions ? », « Dialogue ».

Parmi celles-ci, se trouvent l’extrait d’une consultation avec un adolescent, une réunion de médecins, psychologues et institutrices et l’interview de deux mères de famille.

Première diffusion : 14/05/2002

Un reportage de J. Chaleil