Documentaire Des essais cliniques douteux sur des victimes du Bhopal Des victimes d’une explosion chimique exploités comme cobayes par les big pharma

Documentaire Qatar : conquérir le monde en quatre leçons Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar...

Podcast La réserve mondiale de semences du Svalbard « L’arche de Noé végétale », c’est son surnom ! Ce bunker ultra-sécurisé, situé en Norvège, protège notre biodiversité. Dans cet...

Documentaire Kenya, la résistance des Massaï – Un jeune chef pour un grand défi Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...

Documentaire Ils travaillent dans le désert pour 2€ par jour En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+

Documentaire Le BAC en France : entre stress, découragement, et soulagement Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...

Documentaire Vers un printemps thaïlandais ? Ils sont des dizaines à avoir quitté leur pays sous peine d’être emprisonnés ou assassinés. Depuis le coup d’État...

Documentaire Maldives, la face cachée du paradis Qui n’a pas rêvé un jour de passer des vacances aux Maldives ? Chaque année, 800 000 touristes profitent...

Documentaire Grief Camp : ils ont l’été pour se reconstruire après un deuil Pour Brut, notre reporter Léo Hamelin nous emmène dans un camp où les enfants qui ont perdu un membre...

Documentaire États-Unis : les agro-hackeurs Au Nebraska, titre mythique d’un album de Bruce Springsteen, mais surtout un Etat américain, les fermiers se révoltent contre...

Documentaire Bienvenue en Géozarbie – Rockall, bisbille sous roche Pourquoi deux Royal Marines montent-il la garde sur ce minuscule rocher couvert d’excréments d’oiseaux ? Autour de Rockall, les...

Documentaire Au coeur du delta du Mekong Avant de se jeter en mer de Chine, après avoir dévalé les hauts plateaux du Tibet, le Mékong, la...

Documentaire Ma femme s’est barrée avec un curé Après la démission du pape, c’est l’autre affaire portée en justice celle-ci qui secoue actuellement l’un des plus grands...

Documentaire Le marché du rein : la face cachée de la transplantation Il est devenu l’organe le plus recherché dans le monde. Si 3 500 personnes ont été transplantées, 14 000...

Documentaire California Dreaming : un état de rêve au-delà des montagnes Gros plan sur le centre de recherche de la Nasa, situé près de Los Angeles, sur un couple féru...

Documentaire Entre défilé militaire et parc d’attraction, voyage en Corée du Nord Les personnes interviewées – paysans, moines, ouvriers ou familles privilégiées – semblent convaincues de vivre dans un pays de...

Documentaire Héritage, la fête au village ! Quel point commun entre Cavignac (Gironde), Oulon (Nièvre), Sérignac (Lot), Montmerle-sur-Saône (Ain), Juziers (Yvelines), Pleumeur-Gautier (Côtes-d’Armor), Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire),...