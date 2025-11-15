Le début d’une culture skate au Sri Lanka ?
Des victimes d’une explosion chimique exploités comme cobayes par les big pharma
Pas de cours, pas de professeurs, des élèves qui se corrigent entre eux, et une école ouverte 7 jours...
Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar...
« L’arche de Noé végétale », c’est son surnom ! Ce bunker ultra-sécurisé, situé en Norvège, protège notre biodiversité. Dans cet...
Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...
En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+
Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...
Ils sont des dizaines à avoir quitté leur pays sous peine d’être emprisonnés ou assassinés. Depuis le coup d’État...
Qui n’a pas rêvé un jour de passer des vacances aux Maldives ? Chaque année, 800 000 touristes profitent...
Pour Brut, notre reporter Léo Hamelin nous emmène dans un camp où les enfants qui ont perdu un membre...
Au Nebraska, titre mythique d’un album de Bruce Springsteen, mais surtout un Etat américain, les fermiers se révoltent contre...
Pourquoi deux Royal Marines montent-il la garde sur ce minuscule rocher couvert d’excréments d’oiseaux ? Autour de Rockall, les...
Avant de se jeter en mer de Chine, après avoir dévalé les hauts plateaux du Tibet, le Mékong, la...
Après la démission du pape, c’est l’autre affaire portée en justice celle-ci qui secoue actuellement l’un des plus grands...
Il est devenu l’organe le plus recherché dans le monde. Si 3 500 personnes ont été transplantées, 14 000...
Gros plan sur le centre de recherche de la Nasa, situé près de Los Angeles, sur un couple féru...
Les personnes interviewées – paysans, moines, ouvriers ou familles privilégiées – semblent convaincues de vivre dans un pays de...
Quel point commun entre Cavignac (Gironde), Oulon (Nièvre), Sérignac (Lot), Montmerle-sur-Saône (Ain), Juziers (Yvelines), Pleumeur-Gautier (Côtes-d’Armor), Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire),...
Des transfuges de l’organisation État islamique témoignent. Un documentaire inédit et exceptionnel sur la vie quotidienne et les pratiques...
