Documentaire

Dans l’Est de la République Démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, bouillonne, au cœur du volcan Nyiragongo, le plus grand lac de lave de la planète. Le 17 janvier 2002, des fissures s’ouvrent sur les flancs du volcan : 25 millions de mètres cube de magma, se déversent à 60 kilomètres/heure.

L’alerte est donnée, mais en quelques heures, l’éruption fait 150 victimes, détruit 14 villages, et défigure la ville.

Depuis cet évènement, une équipe suisse de passionnés de volcans, apporte son aide à l’observatoire volcanologique de la ville de Goma, au pied de ce géant africain. Anticiper les risques d’éruption dans cette région déjà malmenée par les luttes interethniques et les rébellions est devenu un enjeu majeur. Ces passionnés de volcans, aguerris aux terrains difficiles, aident et assistent les scientifiques, pendant douze années de missions, dans des conditions souvent acrobatiques pour aller travailler dans le volcan. Pendant ces missions, ils nourrissent aussi un rêve fou, s’approcher au plus près du lac de lave et plonger le regard dans cet océan de matière en fusion.

Olivier Grunewald, photographe spécialisé dans les volcans depuis près de 20 ans, les a accompagnés sur le terrain et raconte au travers de ces missions, l’histoire d’hommes qui mettent leur passion au service de la science.

Nyiragongo et son lac de lave permanent le plus vaste du monde ne peuvent être décrits comme calmes. Ce volcan aussi fascinant que dangereux est une menace perpétuelle qui pèse sur la vie de la ville de Goma, située au bas de la montagne où il domine. Ses eruptions ont et continuent de causer de nombreuses tragédies et catastrophes. En 1977, plus d’un millier de personnes auraient perdu la vie dans les coulées de lave. En 2002, la roche en fusion a détruit un cinquième de Goma, laissant une centaine de milliers de personnes à la rue.

Jacques Durieux, volcanologue, est missionné pour constaster les dégats et prévenir les prochaines éruptions. Accompagné de nombreux passionés, Durieux mène des expéditions sur le mythique volcan, mais certaines sont des échecs dû aux conditions extrêmes et aux instabilités politiques du pays. C’est le volcanologue Haroun Tazieff qui, le premier est descendu dans le cratère du volcan Nyiragongo, révélant le fabuleux spectacle qu’il contenait. Ses travaux ont montrés l’importance du gaz dans les phénomènes éruptifs. Depuis, les études se multiplient pour tenter de comprendre le fonctionnement des flux d’énergie et les mouvements de convection qui les animent. Les conditions sont extrêmes, les scientifiques sont exposés à la chaleur, les remontés de magma, les pluies acides et les aléas de la météo. Toutefois ils continuent malgré tout leur recherche pour percer le secret du volcan.

En suivant au plus près scientifstes et bénévoles, Oliver Grunewald nous raconte cette aventure incroyable et rocambolesque digne d’un roman de Jules Verne. Ce documentaire nous fait découvrir des images exeptionnelles du Nyiragongo et de ses éruptions de lave.

Titre original – Nyiragongo, voyage au centre de la terre

Un film d’Olivier Grunewald