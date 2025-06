Documentaire

Quand Paris s’endort, une autre ville se réveille. Violences, urgences, tensions : policiers, pompiers et brigades spéciales veillent sans relâche dans une capitale en constante agitation. Ce reportage Spica Life vous plonge dans l’envers de la nuit parisienne. Entre rixes, contrôles de taxis clandestins, surveillance dans le métro et interventions à haut risque, ces hommes et femmes affrontent l’imprévu avec sang-froid. Une immersion brute dans un Paris nocturne où chaque minute peut basculer… et où l’engagement humain fait toute la différence.