Documentaire

La famille Romanov exerça le pouvoir en Russie pendant 300 ans, un empire fantastique qui s’effondra en 1918 dans la violence de la révolution. Avant que leur monde ne s’écroule, les Romanov : Nicolas, Alexandra et leurs 5 enfants menèrent une vie enveloppée de mystères.Au centre de leur histoire se profile, notamment, l’ombre d’un homme mystique, sulfureux et charismatique : Raspoutin. Aujourd’hui, de nombreuses informations sont devenues accessibles, fermant la porte à des années de spéculation sur le rôle de Raspoutin, l’assassinat de tous les membres de la famille et la réapparition d’Anastasia.

De rares films inédits, des correspondances, des témoins et une grande quantité de documents photos donnent un portrait dramatique et détaillé de cet épisode sanglant de l’histoire de la Russie…