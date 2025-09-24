Documentaire

À New York, ville de contrastes et de rencontres, l’amour s’écrit dans toutes les langues. Portraits de couples, traditions et romances urbaines. Abonne-toi pour ne rater aucun reportage

New York, ce n’est pas seulement Times Square ou Central Park. C’est aussi une mosaïque de récits amoureux, d’histoires de couples venus d’horizons différents. Ce documentaire explore la ville par le prisme de l’amour : connecté, traditionnel, religieux, poétique ou inattendu.

Entre Youun et Justine, le blog de l’auteur, les dîners de shabbat ou les traditions de Chinatown, on découvre comment la mégalopole américaine devient le décor vivant de quêtes amoureuses multiples. Un voyage sensible à travers les visages et les valeurs d’une ville-monde.