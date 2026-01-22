Article

L’humidité structurelle représente l’un des défis les plus redoutables pour la pérennité d’un bâtiment et la santé de ses occupants. Identifier précocement les remontées capillaires, ce phénomène physique où l’eau souterraine migre verticalement dans les murs poreux, est essentiel pour limiter les dégâts matériels.

Le premier indicateur visuel se manifeste généralement par l’apparition de taches d’humidité persistantes à la base des murs. Contrairement aux fuites accidentelles, ces zones humides débutent au ras du sol et s’élèvent rarement au-delà d’un mètre cinquante de hauteur.

L’observation des finitions intérieures offre également des indices cruciaux pour le diagnostic. Le décollement systématique du papier peint, l’effritement des enduits ou le cloquage de la peinture témoignent d’une saturation hydrique du support qui rejette les revêtements décoratifs.

Un signe particulièrement caractéristique de ce fléau est la présence de salpêtre, ces fibres blanchâtres semblables à de la mousse qui se déposent en surface. Ces sels minéraux, transportés par l’eau depuis le sol, cristallisent au contact de l’air et provoquent une dégradation irréversible des matériaux de construction.

Au-delà de l’aspect esthétique, une odeur de moisi caractéristique ou une sensation de froid humide constante dans une pièce enterrée doivent alerter le propriétaire. Ces symptômes traduisent une défaillance de l’arase étanche de la fondation, nécessitant une intervention technique rapide et spécialisée.