Documentaire

A seulement 3 ans, Robin fait vivre un enfer à sa mère, Pascale. Agressif, capricieux, très turbulent, il hurle et pleure à longueur de journée, refusant de lui obéir. Pourtant, avec les autres membres de sa famille, il se comporte normalement.

De son côté, Luca, 6 ans, a récemment été diagnostiqué autiste de haut niveau. Son quotidien est rythmé par des habitudes très ancrées qui le sécurisent. Nathalie et Sébastien, ses parents, ont pourtant décidé de l’emmener en Laponie, à la rencontre du Père Noël.