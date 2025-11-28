Le FC Barcelone est bien plus qu’un simple club de football ; il représente une histoire riche, une identité...
Marie Patouillet, championne paralympique de Paris 2024 et véritable figure d’engagement. À travers son parcours inspirant, Marie aborde des...
Apnéiste autrichien, Herbert Nitsch défie les profondeurs marines et enchaine les exploits: Il détient depuis 2007 le record du...
Le jeffing, également connu sous le nom de méthode Jeff Galloway, est une approche révolutionnaire de la course à...
Gregoire Dossier partage son parcours sportif et sa vision de l’entraînement, entre musculation et course à pied. Il revient...
Ben Hogan est un des plus grands golfeurs de tous les temps. Stoppé net en pleine gloire par un...
Brigitte, 62 ans veut rester en forme et pour cela elle se rend plusieurs fois par semaine dans une...
L’Himalaya incarne depuis toujours l’appel du grand large, la promesse d’un voyage intérieur autant qu’une immersion dans l’une des...
La France n’échappe pas à la violence qui sévit dans le monde du foot, avec l’apparition d’un nouveau genre...
Le Pôle Espoir de Bretagne de Surf, ancré en Pays Bigouden dans le Finistère, rassemble les meilleurs Bretons de...
Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 51 buts en 123 sélections, Thierry Henry est une légende...
Réalisé par Jules Falardeau, fils du célèbre cinéaste feu Pierre Falardeau, ce documentaire retrace les moments forts dans la...
Le Cameroun, terre de passion footballistique, a adopté deux géants du foot mondial : le Paris Saint‑Germain et le...
Le triathlon est devenu au fil des années une discipline de plus en plus prisée par les amateurs de...
Portrait de Omar « Dato » Aslanov, boxeur professionnel. Un passé difficile, une grande sensibilité et une gestuelle très esthétique ont...
Ring met en scène un boxeur thai ou un Nak Muay sur le devant du Ring, en montrant ses...
Depuis les championnats du monde de judo à Rio en 2013, Yann L’Hénoret a suivi Teddy Riner, champion olympique...
Canal+ a suivi Simon Gauzy pour l’émission Intérieur Sport. « Nous avions envie de traiter du ping dans l’émission et...
Rencontre aux Pays-Bas dans le petit village d’Elst, avec le « Général Orange » !
Le choix d’une paire de chaussures de ski peut se révéler être un moment délicat. En effet, ce sont...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site