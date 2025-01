Podcast

Arnaud Tortel, kinésithérapeute passionné de médecine naturelle et fondateur de la marque Iakota, nous dévoile les secrets de la performance et de la récupération. De ses découvertes sur la prévention des blessures et l’équilibre corporel aux innovations technologiques pour améliorer le sommeil et la récupération musculaire, Arnaud nous explique comment optimiser notre bien-être au quotidien.