Documentaire

Mel Gibson, de son vrai nom Mel Columcille Gerard Gibson, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain. Après avoir passé une partie de sa jeunesse en Australie, il devient célèbre en tenant le rôle-titre de Mad Max en 1979. Il prend ensuite place parmi les acteurs les mieux payés d’Hollywood en tenant la vedette de L’Arme fatale en 1987.

Grâce à l’énorme succès de ces deux franchises, il fonde sa propre société Icon Productions, qui lui permet de produire et de réaliser ses propres films comme Braveheart en 1995 (dans lequel il joue et pour lequel il remporte l’Oscar du meilleur réalisateur et celui du meilleur film en 1996) et La Passion du Christ, qui suscite une vive polémique en 2004.