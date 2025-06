Documentaire

La gestion des déchets dans la restauration rapide soulève de nombreuses questions en France. Les grandes chaînes comme McDonald’s, KFC ou Burger King produisent chaque jour des tonnes d’emballages et de déchets alimentaires. Bien que la loi impose un tri rigoureux des déchets, la réalité sur le terrain montre de nombreuses irrégularités. Cette vidéo dévoile les coulisses du tri sélectif dans les fast food, révélant un mélange illégal des déchets recyclables avec les restes alimentaires, empêchant ainsi leur valorisation.

L’ONG engagée dans la lutte contre le gaspillage et pour la réduction des déchets alerte sur ces pratiques non conformes, pouvant entraîner des amendes importantes. Malgré des efforts affichés par certaines enseignes, le tri reste souvent un affichage plus marketing que pratique. Le recyclage des emballages et biodéchets reste un défi majeur, amplifié par la complexité des filières et les mauvaises habitudes des employés et clients.

Cette enquête met en lumière les difficultés rencontrées par les restaurants et les centres de tri, ainsi que les impacts écologiques de ce système défaillant. En France, la restauration rapide est un secteur majeur, mais son empreinte environnementale reste lourde. Le combat pour un tri plus efficace et une réduction des déchets est plus que jamais d’actualité. Découvrez les enjeux, les limites légales, et les pistes d’amélioration possibles dans cette vidéo complète et révélatrice.