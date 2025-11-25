Documentaire

Le 14 septembre 2025, une manifestation éclate devant l’hôpital Hassan II à Agadir, après le décès de huit femmes lors de césariennes. Ces drames déclenchent un mouvement de colère face à la pénurie de moyens de santé dans certaines régions du Maroc. Rapidement, les protestations s’étendent à tout le pays.

Pendant plusieurs semaines, notre équipe suit l’essor du mouvement. À la manœuvre, un collectif de jeunes baptisé GenZ 212, qui organise les rassemblements sur un réseau social. Ses membres sont anonymes et efficaces ; dans toutes les grandes villes du pays, des centaines de Marocains demandent plus de moyens pour la santé, l’éducation et l’emploi des jeunes. En suivant des manifestants et leurs soutiens lors de préparatifs, ce reportage permet de comprendre les racines de la colère. Il met aussi en évidence, grâce à des témoignages et des images sans équivoque, la violence de la répression, dénoncée par les défenseurs des droits de l’homme.

