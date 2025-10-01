Documentaire

En marges des villes touristiques comme Marrakech, Essaouira ou Fès, Ismaël Khelifa découvre des endroits aux airs de bout du monde : les villages marocains. La vie dans ces bourgs soumet les habitants à certaines difficultés. Les accès au travail, à l’éducation ou encore à la santé sont moins évidents qu’en ville. Pour remédier à ces inconvénients, les villageois font preuve d’ingéniosité et développent une grande solidarité. Leurs rencontres avec Ismaël vont s’avérer inspirantes et authentiques.

Au programme :

– La carte d’identité des villages marocains

– Dattes, argan et safran : l’or des villages

– Oualidia, le village de pêcheurs

– Chez les Berbères

– L’esprit nomade du désert

– La solidarité des villages.