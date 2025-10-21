Documentaire

Morte en couches, Mae Nak, est devenue un fantôme. De retour, son mari découvre sa véritable nature et fuit, terrifié et impuissant. Trahie, Mae Nak va hanter les vivants, prolongeant sa douleur en malédiction implacable. Un moine la libèrera enfin, mais son sanctuaire à Bangkok murmure encore son nom. Mae Nak continue d’être une source d’inspiration pour le cinéma thaïlandais.

Morts-vivants, créatures nocturnes, esprit animal ou encore fantômes venant hanter des lieux familiers… À l’occasion d’Halloween, ARTE propose une série documentaire retraçant l’histoire de six créatures démoniaques de la culture asiatique : confidences sur leurs origines et leur modus operandi.

Une série documentaire de Yves Montmayeur (France, 2025) disponible jusqu’au 15/10/2028