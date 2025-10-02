Documentaire

Chelsea, 17 ans, et Britney, 16 ans, ne se connaissent pas, pourtant elles ont un point commun : depuis leur divorce, leurs mamans vivent une crise d’adolescence à retardement. Résultat, au quotidien, la relation des deux adolescentes avec leurs mères vire au conflit permanent.

Chelsea parviendra-t-elle a convaincre sa mère de cesser de jouer les cougars ? Britney pourra-t-elle se faire entendre d’une mère qui ne pense qu’à faire la fête ?

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Ma mère fuit ses responsabilités

