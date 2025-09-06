Nos écosystèmes sont-ils pollués par la lumière ? Dans cette vidéo en partenariat avec LeMonde.fr, des chercheurs de l’Observatoire de l’environnement nocturne déploient un réseau de capteurs à La Réunion. Photométrie, modélisation atmosphérique et aménagement du territoire leur offrent une compréhension fine de la pollution lumineuse.