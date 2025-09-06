Ressources Dans la même catégorie

Podcast Des alternatives viables aux énergies fossiles dès aujourd’hui Les énergies fossiles, bien qu’encore largement utilisées dans le monde entier, sont de plus en plus remises en question...

Documentaire Comment réduire sa consommation en eau ? 4000 litres. C’est la quantité d’eau que chaque Français consomme par jour. Mais comment est-ce possible ? Et surtout,...

Conférence Quelles stations de montagne pour demain ? Autrefois synonymes de paysages enneigés et de sports d’hiver garantis, les stations de montagne doivent aujourd’hui composer avec une...

Documentaire Haute-Savoie : nos lacs sont-ils menacés ? La Haute-Savoie est constellée de grands lacs d’altitude qui créent des panoramas uniques. Des écosystèmes fragiles, que surveille avec...

Conférence L’alpinisme entre passion et adaptation Depuis toujours, le climat a changé. Plus récemment dans l’histoire de la terre, les êtres humains se sont appropriés...

Conférence Les enjeux de la fonte des glaciers La fonte des glaciers constitue aujourd’hui l’un des symboles les plus alarmants du dérèglement climatique. Ces immenses réservoirs de...

Conférence Qu’est-ce qui se cache derrière un bulletin météo ? Lorsqu’on consulte un bulletin météo, souvent présenté dans les journaux télévisés, les applications mobiles ou les sites spécialisés, il...

Podcast Faut-il renoncer au ski face au réchauffement climatique ? Comment le changement climatique va-t-il transformer le ski et son économie ? Faut-il renoncer à glisser sur de la...

Documentaire Un monde sans viande Et si on mangeait moins de viande pour sauver la planète ? Cette proposition n’a rien d’anecdotique, elle part d’un...

Documentaire H2O : l’eau, la vie et nous (3/3) Un panorama du rôle de l’eau dans nos civilisations et des dangers qui menacent une planète de moins en moins bleue. Ce dernier volet porte sur...

Documentaire Munduruku : ces terres indigènes sont pillées pour leur or Pour Brut, notre reporter Nadege s’est rendue en Amazonie pour rencontrer les Munduruku. Depuis quelques années, ce peuple menacé...

Documentaire Les îles Kiribati, condamnées à disparaître sous les eaux Pendant des siècles, les habitants de ces îles coralliennes ont vécu paisiblement. Mais aujourd’hui, les Kiribati, qui se situent...

Documentaire Les ravages du lobby pétrolier américain A l’occasion du sommet de l’ONU sur le climat, Premières Lignes présente « Enfumés… », une enquête documentaire de...

Documentaire Les vidanges dans nos campagnes Des sols contaminés excavés sur des chantiers de construction à Montréal seraient déversés sur des terres agricoles autour de...

Documentaire Sale temps pour la planète – La Bretagne, contre vents et marées Les habitants de Bretagne cohabitent avec une nature capricieuse. La région s’accroche à sa bande littorale, balayée par des...

Documentaire L’enfer de la sécheresse en Afrique du Sud Du cap de Bonne-Espérance aux savanes du Limpopo, l’Afrique du Sud va connaître une succession de sécheresses et d’inondations....

Conférence La nature mise à prix ? Le droit français en question Les dernières décennies ont été marquées par le rôle croissant du marché comme instrument de protection de l’environnement. Inspirés...

Documentaire Justice climatique : la lutte pour le futur entre dans les tribunaux (3/4) Déboutées en Suisse, après un long parcours juridique, les Aînées se présentent devant la Cour européenne des droits de...