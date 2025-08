Documentaire

Il y a 30 ans, le 16 juillet 1995, dans le cadre des commémorations de la rafle du Vel d’Hiv de l’été 1942, Jacques Chirac, tout juste élu Président, prononce, sous la plume de Christine Albanel, l’un des plus célèbres discours de l’histoire de la Vème République.

En rupture avec les positions de ses prédécesseurs, le chef de l’État reconnaît publiquement les responsabilités de la France dans la déportation et l’extermination des Juifs : « La France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable ».

Jacques Chirac déchire ainsi le voile de silence apposé sur ces crimes, et signe la fin d’un débat politique et historique qui a duré plus de cinquante ans. Trente ans plus tard, les retombées du discours du Vel d’Hiv sont majeures, il a ouvert la voie et changé l’histoire de France. Retraçant la genèse de ce discours et le contexte historique et politique qui l’ont porté, ce documentaire donne la parole aux acteurs marquants de cette séquence qui ouvre un nouveau temps mémoriel.