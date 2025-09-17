Documentaire

Après 42 ans de règne personnel, la chute de Kadhafi plonge la Libye dans un chaos tribal et institutionnel : deux parlements, milices rivales, prolifération d’armes et percée de Daech.

Enquête incroyable sur ces origines (ONU, monarchie, pétrole), la « Jamahiriya » appuyée sur les tribus, la répression (Abou Salim) et la montée de l’islam politique. Depuis 2014, alliances changeantes et ingérences extérieures attisent la guerre. Un comité constitutionnel tente encore d’esquisser un État commun.

Libye, l’impossible État-nation ?