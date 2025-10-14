Documentaire

Envahi par un flot de bots, d’images et de vidéos générés par l’intelligence artificielle, Internet croule aujourd’hui sous les contenus synthétiques sans intérêt. Quel avenir attend le Web à l’ère de l’IA ?

Souvent comparée à l’invention de l’écriture ou de l’imprimerie, l’arrivée d’Internet a ouvert des horizons inédits de savoir, de culture et de divertissement. Mais certains spécialistes annoncent déjà la fin de son ère, menacée par la prolifération massive des contenus générés par l’intelligence artificielle. Ce slop (littéralement « bouillie ») envahit aujourd’hui les plates-formes : « faux » livres vendus en masse sur Amazon, morceaux de musique automatique diffusés sur Spotify, vidéos racoleuses sur Facebook ou encore influenceurs robots promouvant des produits sur Tiktok. Comment cet espace, autrefois promesse de connaissance partagée, a-t-il pu devenir si rapidement une bulle de désinformation, de propagande et de contenus synthétiques sans intérêt ? Quel avenir reste-t-il au Web ?

Des livres ni écrits ni lus

Dans un film à la fois fascinant et inquiétant, le journaliste et cinéaste allemand Mario Sixtus (Je sais tout de toi – Vers une société omnitransparente ?) met en lumière le pouvoir vertigineux de l’intelligence artificielle à travers des expériences surprenantes : générer des vidéos entières à partir d’une simple phrase ou créer un livre prêt à être vendu sur Amazon sans avoir été écrit, ni même lu par quiconque. Il rencontre également le podcasteur américain Evan Ratliff, qui s’est cloné lui-même à l’aide de l’IA, rencontre au Kenya une travailleuse sous-payée qui forme des IA – ainsi que des experts du réseau. Au-delà des prouesses techniques, le documentaire questionne l’éthique de ces pratiques : si certaines de ses séquences ont été créées avec l’aide de l’IA, il souligne le rôle indispensable du travail humain, aujourd’hui invisibilisé et fragilisé. En retraçant l’histoire d’Internet, rêvé par des pionniers hippies avant d’être capté par les multinationales, il pose une question centrale pour l’avenir : faut-il enterrer le rêve d’un Web libre, d’une circulation du savoir et d’un progrès partagé ?

Documentaire de Mario Sixtus (Allemagne, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 30/12/2025