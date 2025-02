Conférence

Dans un monde où l’intelligence artificielle redéfinit les contours de nos sociétés, l’injonction à l’innovation s’impose comme un impératif aux effets ambivalents. D’un côté, la promesse d’un progrès technologique fulgurant stimule les acteurs économiques et politiques, incitant à repousser sans cesse les limites du possible. De l’autre, cette course effrénée soulève des défis majeurs pour la régulation, tiraillée entre la nécessité de préserver l’éthique, les droits fondamentaux et la compétitivité des industries.